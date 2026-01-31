Hoy es noticia
Sumar denuncia que los "cierres y fusiones" de centros públicos vascos son para sostener artificialmente a la concertada

Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak Equo han celebrado este sábado en Santurtzi el acto "Hezkuntza publikoaren alde/Un frente por la educación pública" con el objetivo de analizar la situación de la educación pública en Euskadi.
Euskaraz irakurri: Euskal eskola publikoen "itxierak eta bat-egiteak" itunpeko ikastetxeei "artifizialki eusteko" direla salatu du Sumarrek
Agencias | EITB

La secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, ha denunciado que los "cierres y fusiones" de centros públicos vascos decididos por el Departamento de Educación pretenden "sostener artificialmente" a la educación concertada.

Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak Equo han celebrado este sábado en Santurtzi el acto "Hezkuntza publikoaren alde/Un frente por la educación pública" con el objetivo de analizar la situación de la educación pública en Euskadi.

En este contexto, García ha advertido de que "no se puede hablar de equidad educativa mientras se cierran centros públicos y se sigue sosteniendo artificialmente la red concertada".

En su opinión, cada cierre de un centro público es "un paso más hacia un sistema educativo más segregador", en el que el origen social "condiciona cada vez más el futuro del alumnado". Por ello, ha insistido en que estas decisiones "no son técnicas ni inevitables, sino políticas". "

Complicidad de EH Bildu

Mientras, la coordinadora de Ezker Anitza-IU, Arantza González, ha denunciado que la educación pública en Euskadi "se está debilitando de forma sistemática por un consenso privatizador de las derechas que cuenta con la complicidad de EH Bildu". "Lo estamos viendo en recortes y cierres de centros públicos decididos sin transparencia ni diálogo con las familias", ha dicho.

Por su parte, la coportavoz de Berdeak Equo, Lidia Ucher, ha asegurado que defender la educación pública "es también una cuestión de justicia social", y ha advertido de que "un sistema educativo que segrega y excluye es incompatible con un modelo de sociedad justo y cohesionado".


