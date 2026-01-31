Albiste da

Euskal eskola publikoen "itxierak eta bat-egiteak" itunpeko ikastetxeei "artifizialki eusteko" direla salatu du Sumarrek

Sumar Mugimenduak, Ezker Anitza-IUk eta Berdeak Equok "Hezkuntza publikoaren aldeko frontea" ekitaldia egin dute larunbat honetan Santurtzin, EAEko hezkuntza publikoaren egoera aztertzeko.

sumar
Alba García, Sumar
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sumar Mugimenduko idazkari nagusi Alba Garciak salatu du Hezkuntza Sailak erabakitako euskal ikastetxe publikoen "itxierek eta bat-egiteek" itunpeko hezkuntza "artifizialki eusteko" helburua dutela.

Sumar Mugimenduak, Ezker Anitza-IUk eta Berdeak Equok "Hezkuntza publikoaren aldeko frontea" ekitaldia egin dute larunbat honetan Santurtzin, EAEko hezkuntza publikoaren egoera aztertze aldera.

Testuinguru horretan, Garciak ohartarazi duenez, "ezin da hezkuntza-ekitateaz hitz egin ikastetxe publikoak itxi eta itunpeko sareari artifizialki eusten zaion bitartean".

Bere ustez, ikastetxe publiko bakoitzaren itxierak urrats bat ematen du "hezkuntza-sistema segregatzaileago baterantz", zeinetan jatorri sozialak "ikasleen etorkizuna gero eta gehiago baldintzatzen duen". Hori dela eta, erabaki horiek "ez dira teknikoak edo saihestezinak, politikoak baizik", azpimarratu du.

EH Bilduren konplizitatea

Bestalde, Ezker Anitza-IUko koordinatzaile Arantza Gonzalezek kritikatu du Euskadiko hezkuntza publikoa "sistematikoki ahultzen ari da eskuindarren arteko adostasun pribatizatzaile baten ondorioz, eta EH Bilduren konplizitatearekin".

"Gardentasunik gabe eta familiekin hitz egin barik eman diren murrizketei eta ikastetxe publikoen itxierei buruz ari gara", esan du.

Bestalde, Berdeak Equoko bozeramaile Lidia Ucherrek adierazi du hezkuntza publikoa defendatzea "justizia sozialaren alde egitea" ere badela, eta nabarmendu du bereizi eta baztertzen duen hezkuntza sistema "bateraezina" dela "gizarte eredu justu eta bateratu batekin".


Euskal eskola publikoa Sumar Santurtzi Ezker Anitza Ezker Batua Berdeak Gizartea

