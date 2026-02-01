Retrasado sin fecha el juicio contra cuatro jóvenes de Sopela por protestar contra un salón de juego

La plataforma 4ekin1, en solidaridad con cuatro vecinos de Sopela que se enfrentan a penas de ocho años cada uno y una multa conjunta de 112 400 euros, por haber participado en una protesta contra un salón de juegos, ha denunciado "la tensión" en los encausados por el retraso del juicio.



Esa agrupación ha explicado que el juicio iba a celebrarse el 4 de febrero, si bien se ha atrasado sin haber comunicado una nueva fecha, incertidumbre que "añade más presión y malestar" a las cuatro personas encausadas, cuya "pesadilla comenzó hace cinco años" tras su detención por parte de la Policía Nacional.



El proceso judicial continúa, ha denunciado, a pesar de que la Fiscalía se retiró como parte acusadora, en un caso que se ha archivado dos veces. De esa manera, a día de hoy la causa sigue únicamente con la acción de la acusación particular.



A esas cuatro personas se les imputa su presunta participación en varias movilizaciones de protesta por la ampliación de un salón de juegos en esa localidad, convocadas por una plataforma vecinal, que alertaba de que iba a fomentar la ludopatía. El propietario del local denunció esos actos y daños en el establecimiento.



La plataforma 4ekin1 ha criticado que "la denuncia fue hecha sin ningún tipo de pruebas, con la única intención de desmovilizar y asustar". Con este caso, la "represión, cumple una función ejemplarizante" ya que "pretende sembrar el miedo en cualquiera que quiera movilizarse por un mundo más justo", ha reflexionado.



Convocados por la plataforma, cientos de sopeloztarras se manifestaron ayer en solidaridad con los encausados y en contra del proceso judicial. La plataforma ha avanzado que seguirá movilizándose hasta lograr la libre absolución de los cuatro encausados.

