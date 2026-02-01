Albiste da
EEE-a Tubos Reunidosen |
Eguraldi ezegonkorra |
Iraungitako txertoak |
BIZKAIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Joko areto baten aurka protesta egiteagatik auzipetutako Sopelako lau gazteen aurkako epaiketa atzeratu dute, data jarri gabe

32 urteko kartzela zigorra eta 112.400 euroko isuna eskatu dute lau sopeloztarrentzat. Auzia birritan artxibatu dute, eta akusazio partikularra da pertsonatutako akusazio bakarra. Hain justu, auzipetuei elkartasuna adierazteko manifestazioa egin zuten atzo Sopelan. 

Ehunka pertsonak manifestazioa egin zuten atzo Sopelan. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Joko areto baten kontra protesta egiteagatik auzipetuta dauden Sopelako (Bizkaia) lau gazteren aurkako epaiketa atzeratu egin dute, Sopelako 4ekin 1 gazteokin elkartasunez sortutako plataformak jakinarazi duenez. Zigor handiak (zortzina urte) eta 112.400 euroko isun eskaera galdegin dute lau auzipetuentzat. 

Otsailaren 4an abiatu behar zen epaiketa, baina "data jarri barik" atzeratu dute. Sopelako 4ekin 1 plataformaren arabera, horrek "presio eta ezinegon handiagoa" eragin die gazteoi; izan ere, auzia luze doa. Duela 5 urte atxilotu zituzten laurak, eta ordutik bi aldiz artxibatu dute. Fiskaltzak akusazioa erretiratu zuen, eta akusazio partikularra bakarrik ari da ordutik. 

Sopelako joko areto bat handitzeko lanen kontrako protestetan parte hartzea egotzi diete. Auzo elkarte batek deitu zituen mobilizazioak, handitzeak ludopatia sustatuko zuen beldur, eta aretoaren jabeak auzitara jo zuen, kalteak egin zizkiotela argudiatuta.

Sopelako 4ekin 1 plataformaren esanetan, "salaketa inongo probarik gabe egin zuten, helburua desmobilizatzea eta beldurtzea baitzen". Horien ustez, "errepresioak herritarrak beldurtzeko funtzioa betetzen du. Gisa honetako auzien atzean jendarte justuago baten alde lan egin nahi duen oro beldurtzeko nahia ezkutatzen da. Finean, gu guztiok isilarazi eta desmobilizatzea baino ez dute helburu". 

Horrekin lotuta, manifestazioa egin zuten atzo Sopelan, Sopelako 4ekin 1 plataformak deituta. Talde horrek berretsi du protestan jarraituko dutela lau gazteak errugabe jo arte.

18:00 - 20:00
Sopela Epaiketak Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gidari bat ikertzen ari dira istripu batetik ihes egin eta alkoholemia proba egiteari uko egiteagatik

Ertzaintzak ikertu gisa inputatu du bart Trapagaranen beste ibilgailu baten kontra istripua izan eta ihes egiten saiatu zen gidari bat, bide-segurtasunaren aurkako ustezko delitu bat egotzita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, larunbatean, 21:00ak aldera, bi ibilgailuk talka egin zuten Bizkaiko udalerri horretan, eta gidarietako bat bertan artatu behar izan zuten. Beste gidaria, onik atera zena, ihes egiten saiatu zen, baina agenteek geldiarazi egin zuten. Gizonak uko egin zion alkoholemia proba egiteari.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X