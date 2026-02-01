Un niño de cuatro años se encuentra en estado crítico tras caer desde un segundo piso de una vivienda en Oyón, según ha informado la Ertzaintza, que ha precisado que ha sido trasladado al hospital de Cruces en estado muy grave.

El accidente se ha producido sobre las 13:30 horas y el niño ha sido trasladado en helicóptero al hospital.

