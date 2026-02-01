Hoy es noticia
Un niño de cuatro años en estado crítico tras caer desde un segundo piso en Oyón

El accidente se ha producido sobre las 13:30 horas y el niño ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Cruces.

Euskaraz irakurri: Lau urteko haur bat oso larri Oionen, bigarren solairutik erorita
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un niño de cuatro años se encuentra en estado crítico tras caer desde un segundo piso de una vivienda en Oyón, según ha informado la Ertzaintza, que ha precisado que ha sido trasladado al hospital de Cruces en estado muy grave.

El accidente se ha producido sobre las 13:30 horas y el niño ha sido trasladado en helicóptero al hospital.

Oyón-Oion Araba-Álava Sociedad

