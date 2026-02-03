El Ayuntamiento de Vitoria plantea acortar el paseíllo de Blusas y Neskak por motivos de seguridad

El Consistorio ya ha trasladado la propuesta a tanto a la Comisión como a la Federación de Blusas y Neskak, y tras debatirlo dentro de sus respectivos grupos, serán convocados a una nueva reunión para tomar la decisión final.

En palabras del concejal de Seguridad, César Fernández, el nuevo recorrido en mejor desde diferentes puntos de vista. "Nos permite dejar despejadas vías para emergencias y desde el punto de vista de la ciudadanía también es bueno porque va por zonas peatonales", ha explicado.