El Ayuntamiento de Vitoria plantea acortar el paseíllo de Blusas y Neskak por motivos de seguridad

Se propone un único itinerario circular que comienza y acaba en el mismo lugar, en la Plaza de la Virgen Blanca. Las cuadrillas analizan ya la propuesta y en los próximos días deberán expresar su postura.
EITB

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone modificar el recorrido del paseíllo de Blusas y Neskas de las fiestas de La Blanca alegando motivos de seguridad. El recorrido propuesto pasa de dos paseíllos a un único paseíllo circular sin salir de la zona peatonalizada. Tiene siete paradas y comienza y acaba en el mismo lugar, en la Plaza de la Virgen Blanca. Es más largo que el de hoy en día, casi el doble: pasaría de 700 a 1. 300 metros. 

El Consistorio ya ha trasladado la propuesta a tanto a la Comisión como a la Federación de Blusas y Neskak, y tras debatirlo dentro de sus respectivos grupos, serán convocados a una nueva reunión para tomar la decisión final. 

En palabras del concejal de Seguridad, César Fernández, el nuevo recorrido en mejor desde diferentes puntos de vista. "Nos permite dejar despejadas vías para emergencias y desde el punto de vista de la ciudadanía también es bueno porque va por zonas peatonales", ha explicado. 

