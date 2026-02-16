TRÁFICO
Fallece un hombre de 49 años en un accidente entre un coche y un camión en Peralta

El siniestro se ha producido cuando el coche en el que circulaba el fallecido ha colisionado frontalmente contra un camión.
Euskaraz irakurri: 49 urteko gizon bat hil da Azkoienen, auto baten eta kamioi baten arteko istripu batean
Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre de 49 años ha fallecido este lunes tras colisionar el turismo en el que viajaba contra un camión en la NA-115, en Peralta.

El siniestro se ha producido cuando el coche en el que circulaba el fallecido ha colisionado frontalmente contra un camión. Ha ocurrido en el punto kilométrico 20,7 de la carretera NA-115 (Tafalla – Peralta – Rincón de Soto), en el término municipal de Peralta.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor del coche, un hombre de 49 años que se encontraba atrapado en el interior del vehículo y ha fallecido en el lugar. Por su parte, el conductor del camión ha resultado ileso.

El cuerpo de la persona fallecida será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela investigan las causas y la dinámica del siniestro.

