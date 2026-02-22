BIZKAIA
Tres detenidos, dos de ellos menores de edad, por robar en un colegio en Bilbao

A uno de los arrestados se le ha investigado también por un delito de daños por realizar un grafiti en un camión.
Euskaraz irakurri: Hiru atxilotu, horietako bi adingabeak, Bilboko ikastetxe batean lapurtzeagatik
Agencias | EITB

Agentes de la Ertzaintza han detenido durante la madrugada de este domingo en Bilbao a tres jóvenes y abierto diligencias como investigados a otros dos por un delito de robo con fuerza en un centro escolar bilbaíno.

Sobre la una de esta madrugada, la Ertzaintza ha sido alertada de la presencia de varias personas encapuchadas en las inmediaciones de un aparcamiento de la capital vizcaína.

Seguidamente, agentes de la comisaría de Bilbao que realizaban labores de vigilancia por la zona se han personado en el lugar y han localizado a tres varones en el interior de un turismo tratando de ocultarse al paso de los ertzainas. Asimismo, otros dos salían del vehículo intentando alejarse del lugar.

Se ha procedido a identificar a estas personas y a registrar el vehículo, en el que se han localizado varias mochilas con objetos como ordenadores y material escolar que los jóvenes han reconocido haber sustraído de un centro educativo cercano al que habrían accedido saltando una valla y un muro e introduciéndose por una ventana.

Por estos hechos, han procedido a la detención de tres de ellos, dos de 17 años y otro de 20, por sendos presuntos delitos de robo con fuerza y a abrir diligencias como investigados a otros dos, uno de 19 años y otro de 21, por el mismo delito

