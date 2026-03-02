Tráfico
Cortada la A-1 en Olazti, sentido Irun, como consecuencia del accidente de un camión

El camión se ha salido de la vía y ha perdido su carga, que ha quedado esparcida por la calzada. El siniestro ha ocurrido en el punto kilométrico 395, sentido Irun. La Policía Foral está desviado el tráfico por la carretera secundaria NA-2410, salida de Ziordia. Además, hay varios kilómetros de retenciones en la misma autovía a la altura de Villabona, por otro accidente.
istripua olazti nafarroa foruzaingoa
Imagen del accidente de Olazti. Foto: Policía Foral
La autovía A-1 en Olazti (Navarra), sentido Irun, ha sido cortada al tráfico como consecuencia del accidente de un camión, según ha informado la Policía Foral.

El camión se ha salido de la vía y ha perdido su carga, que ha quedado esparcida por la calzada. El siniestro ha ocurrido en el punto kilométrico 395, sentido Irun. La Policía Foral está desviado el tráfico por la carretera secundaria NA-2410, salida de Ziordi, mientras atienden in situ, junto con resto de servicios públicos.

Por otra parte, hay varios kilómetros de retenciones en la misma autovía a la altura de Villabona, dirección Donostia-San Sebastián, por otro accidente. 

