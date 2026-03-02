Trafikoa
A-1 autobidearen erreietako bat ireki dute Olaztin, Irunerako noranzkoan, kamioi batek izandako istripuaren ondorioz guztiz itxita egon ostean

Kamioia bidetik atera da, eta zama errepidean zabalduta geratu da. Ezbeharra 395. kilometroan gertatu da, Irunerako noranzkoan. 07:00etatik errepidea guztiz itxita egon ostean, erreietako bat ireki dute. Gainera, trafiko-zirkulazioa NA-2410 bigarren mailako errepidetik bideratu da, Ziordiarako irteeratik.

Olaztiko istripuaren irudia. Argazkia: Foruzaingoa
EITB

Azken eguneratzea

A-1 autobidearen ezkerreko erreia berriro ireki dute Olaztin (Nafarroa), Irunerako noranzkoan, kamioi batek izandako istripuaren ondorioz hainbat orduz itxita egon ostean, Foruzaingoak jakinarazi duenez.

07:00ak baino lehentxeago, kamioia bidetik irten da, zama galdu du, eta errepidean zabalduta geratu da. Ezbeharra 395. kilometroan gertatu da, Irunerako noranzkoan. 

Trafiko-zirkulazioa NA-2410 bigarren mailako errepidetik bideratu da, Ziordirako irteeratik, eta Foruzaingoak tokian bertan dihardu, gainerako zerbitzuekin batera.

Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Trafikoa Nafarroa Gizartea

