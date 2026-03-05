Los precios de transporte y alojamiento se disparan en Sevilla para el fin de semana de la final de Copa
La Real Sociedad ha logrado el pase a la final de la Copa del Rey y se enfrentará al Atlético de Madrid el 18 de abril en Sevilla. La afición tiene ahora otro reto: encontrar el modo de desplazarse a la ciudad andaluza y tener dónde dormir durante el fin de semana sin dejarse el bolsillo en el camino, ya que la ilusión, si bien da fuerzas para la búsqueda, no sirve para pagar los gastos.
El pase a la final de Copa de la Real Sociedad ha provocado que miles de personas se hayan puesto manos a la obra para viajar a Sevilla el fin de semana del 18 de abril para acompañar a la plantilla blanquiazul. La Real Sociedad tendrá unas cuántas miles de entradas para el Sánchez Pizjuán, pero indudablemente serán muchísimos más las y los aficionados que, aún sin entrada, se desplacen a la ciudad andaluza.
Ya antes del partido decisivo de ayer, eran muchos los aficionados que se habían adelantado y habían reservado vuelo y alojamiento en Sevilla. Hoy, es de esperar que la afición rojiblanca cancele sus reservas y, se liberen, por tanto, plazas para los blanquiazules, que, aún así, no lo van a tener fácil.
Y es que los precios se han disparado y la alta demanda hace que según pasan las horas, tanto el alojamiento como el transporte (en especial, los vuelos) suban como la espuma.
Los vuelos directos de ida y vuelta entre Loiu y Sevilla, con ida el 17 de abril y vuelta el domingo 19, superan esta mañana de jueves los 600 euros; los precios, están literalmente ‘por las nubes’ ya que, cabe destacar que el precio habitual de vuelo en fin de semana ronda los 200 euros.
Para aquellos que se les escape ese presupuesto existen otros medios de transporte bastante más económicos, como el tren, el autobús o el transporte particular.
Si bien no hay trenes directos desde Euskal Herria a Sevilla, se puede hacer trasbordo en Madrid y llegar a Sevilla en 10-15 horas con precios que van desde los 91 euros hasta los 175 (a viajes de menor duración, precios más elevados).
Hay también autobuses nocturnos directos, con duración de algo menos de 15 horas por 103 euros (ida y vuelta).
Otra opción que barajan muchos, aparte de viajar en coche particular, es el alquiler de una autocaravana, que puede salir por unos 130 euros el día (repostaje aparte). Y no resulta una idea descabellada, ya que daría dos servicios en uno, el del trasporte y el alojamiento, por que si llegar a Sevilla ya va a ser difícil, y en muchos casos, costoso, no lo va a ser menos pernoctar allí.
Los hoteles se están llenando ya y el 97 % de ellos ya no dispone de habitaciones para esas fechas. Entre los que siguen teniendo camas libres, los más baratos superan los 560 euros (2 noches, 2 personas). La mayoría de las opciones se sitúan entre los 800-1000 euros. Los precios de los apartamentos no distan mucho de los de los hoteles.
Los alojamientos algo más alejados de la ciudad, en un radio de 15-25 kilómetros, rondan los 500-700 euros por dos noches.
En resumen, la tendencia parece indicar que los precios subirán según pasen las horas, por lo que, quien quiera viajar a Sevilla con los mínimos de transporte y alojamiento asegurados, tendrá que apresurarse. Que la ilusión les acompañe.
