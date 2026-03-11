Hoy es noticia
AGRESIÓN SEXUAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detienen a un hombre en Bilbao por un intento de agresión sexual a una mujer

Según la denuncia interpuesta por la víctima, el arrestado, de 42 años, ha intentado agredirla sexualmente en un portal de la calle San Francisco. Se le acusa de un delito contra la libertad sexual.

San Frantzisko kalea Bilbo
Los hechos ocurrieron en la calle San Francisco de Bilbao.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu du Ertzaintzak Bilbon, emakume bati sexu-erasoa egiten saiatzeagatik
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido en Bilbao a un hombre acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer en la madrugada del martes en un portal de la calle San Francisco. 

Los hechos ocurrieron sobre las 06:30 horas, cuando, según el testimonio aportado por la víctima, tras entrar juntos en el portal, el hombre se puso agresivo e intentó asfixiar a la víctima hasta tal punto que estuvo a punto de perder la consciencia. Ha denunciado, además, haber recibido golpes y mordeduras cuando intentó huir. Finalmente, consiguió escapar y pedir ayuda. 

El agresor, de 42 años, fue posteriormente detenido por la Ertzaintza gracias a los datos aportados por la mujer. 

Se le acusa de un delito contra la libertad sexual y permanece detenido en dependencias policiales de Bilbao hasta la finalización de las diligencias por parte de los agentes que llevan a cabo la investigación, tras lo cual pasará a disposición judicial.

Bilbao Ertzaintza Abusos sexuales Sociedad

Te puede interesar

Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseilua
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El grupo Euskara Denontzat admite que buscaban gente para recurrir las peticiones de euskera en las OPEs

La revista 'Argia' también relaciona al sindicato CC.OO. con el procedimiento, que tenía como objetivo que los juzgados rechazaran las convocatorias públicas aludiendo a la exigencia de conocimientos de euskera. El grupo Euskara Denontzat sería el que pagaba el abogado gratuito y ofrecía asesoramiento a quien estuviera dispuesto a recurrir, aunque no tuviera interés real en el proceso.

Cargar más
Publicidad
X