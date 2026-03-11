La Ertzaintza ha detenido en Bilbao a un hombre acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer en la madrugada del martes en un portal de la calle San Francisco.

Los hechos ocurrieron sobre las 06:30 horas, cuando, según el testimonio aportado por la víctima, tras entrar juntos en el portal, el hombre se puso agresivo e intentó asfixiar a la víctima hasta tal punto que estuvo a punto de perder la consciencia. Ha denunciado, además, haber recibido golpes y mordeduras cuando intentó huir. Finalmente, consiguió escapar y pedir ayuda.

El agresor, de 42 años, fue posteriormente detenido por la Ertzaintza gracias a los datos aportados por la mujer.

Se le acusa de un delito contra la libertad sexual y permanece detenido en dependencias policiales de Bilbao hasta la finalización de las diligencias por parte de los agentes que llevan a cabo la investigación, tras lo cual pasará a disposición judicial.