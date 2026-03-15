MIGRACIÓN

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Aita Mari rescata a 32 personas que llevaban dos días a la deriva en el Mediterráneo

Aita Mari ontzia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aita Marik 32 pertsona erreskatatu ditu Mediterraneoan, bi egun noraezean zeramatzatela
author image

EITB

Última actualización

La embarcación, localizada en aguas del Mediterráneo central, estaba en condiciones "extremadamente precarias" y a punto de colapsar. Llevaban dos días a la deriva.

Aita Mari Migración Derechos humanos Mar Mediterráneo Sociedad

Te puede interesar

manifestazioa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Familias del instituto Txurdinaga Behekoa piden al Departamento de Educación que mantenga el bachillerato artístico en el centro

El Departamento que dirige Begoña Pedrosa, por su parte, asegura que se trata de una redistribución en la que la oferta se garantiza en los centros de Ibarrekolanda y Bertendona. Para los manifestantes es un nuevo ataque contra la red de educación pública y exigen al Gobierno Vasco la apertura de un diálogo real y transparente.   
Cargar más
Publicidad
X