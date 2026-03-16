Decenas de personas piden justicia para el joven tolosarra asesinado en París

La Carpeta de Salud de Osakidetza ofrece desde este mes una novedad de calado. En adelante, las y los pacientes tendrán la posibilidad de solicitar de manera online el acceso a las imágenes de sus pruebas diagnósticas, tales como radiografías, resonancias, TACs o mamografías. De esta manera, gracias a esta nueva opción, los pacientes no tendrán la necesidad de desplazarse a un centro de salud u hospital, como hasta ahora. La Carpeta de Salud permitía hasta ahora acceder a estas imágenes a través de la aplicación Irudigiltza, pero la solicitud debía hacerse de manera presencial en un centro sanitario y allí se le entregaba un documento para descargar la imagen en el ordenador o dispositivo móvil. Desde que en marzo de 2025 Osakidetza arrancara el despliegue de Irudigiltza, casi 24.000 personas han solicitado el acceso a la imagen de una prueba diagnóstica Por otro lado, la Carpeta de Salud de Osakidetza ya incluye funcionalidades importantes como la consulta de citas médicas, hojas de tratamiento, o informes y analíticas, entre otras. La Carpeta de Salud recibió el pasado año 8,2 millones de accesos por parte de 592.888 personas distintas, un 16% más que en 2024.