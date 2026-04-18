Cantan "Gernikako Arbola" en Urkiola, para proponer la pieza como himno de Euskal Herria
La han cantado Gontzal Mendibil y el editor José María Esparza, entre otros, y se han mostrado preocupados por la falta de cohesión de Euskal Herria. En ese sentido, han reclamado que "Gernikako Arbola" sea el himno con el que se puedan sentir identificados todos los vascos y vascas.
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