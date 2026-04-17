Una marea txuri-urdin despide a la Real Sociedad en el inicio de su viaje a Sevilla

Una marea de aficionados de la Real Sociedad de todas las edades, ataviados con todo tipo de prendas txuri-urdin, han despedido este viernes entre cánticos, banderas, gritos de ánimo y bufandas al viento, al conjunto donostiarra en el inicio de su viaje a Sevilla, donde este sábado disputará la final de la Copa ante el Atlético de Madrid.