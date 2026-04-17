Final de Copa
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Una marea txuri-urdin despide a la Real Sociedad en el inicio de su viaje a Sevilla

GRAFCAV2224. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 17/04/2026.- La afición de la Real Sociedad despide en Zubieta al autobús del equipo que se dirige al aeropuerto de Hondarribia para volar a Sevilla con el firme objetivo de regresar a casa con la Copa del Rey tras la final que disputará contra el Atlético de Madrid en La Cartuja. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txuri-urdinen marea batek agur esan dio Realari Sevillara egiten ari den bidaiaren hasieran
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EITB

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Una marea de aficionados de la Real Sociedad de todas las edades, ataviados con todo tipo de prendas txuri-urdin, han despedido este viernes entre cánticos, banderas, gritos de ánimo y bufandas al viento, al conjunto donostiarra en el inicio de su viaje a Sevilla, donde este sábado disputará la final de la Copa ante el Atlético de Madrid.

Sociedad

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