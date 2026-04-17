Uholde txuri-urdin batek Reala agurtu du Sevillarako bidaia ekin baino lehen

GRAFCAV2224. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 17/04/2026.- La afición de la Real Sociedad despide en Zubieta al autobús del equipo que se dirige al aeropuerto de Hondarribia para volar a Sevilla con el firme objetivo de regresar a casa con la Copa del Rey tras la final que disputará contra el Atlético de Madrid en La Cartuja. EFE/Juan Herrero.
EITB

Azken eguneratzea

Realeko adin guztietako zaleek, mota guztietako jantzi txuri-urdinak jantzita, agur esan diote ostiral honetan talde donostiarrari, kantu, bandera, animo oihu eta bufanda artean, Sevillarako bidaiaren hasieran. Larunbat honetan jokatuko du Kopako finala Atletico Madrilen aurka.

