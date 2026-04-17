Gipuzkoako 70 bat alkate Sevillara joan dira, ordezkari gisa, partidua ikustera
Realak berak gonbidatuta, alderdi politiko guztietako alkateak bildu ditu ekimenak. Helburua berbera da guztientzat: emaitza ona lortzea eta Kopa irabaztea.
Eusko Jaurlaritzak migratzaileen erregularizazioari buruzko gida argitaratu du
Tresna hori hainbat hizkuntzatan dago eskuragarri, eta Espainiako Gobernuak bultzatutako ezohiko erregularizazio-prozesurako sarbidea erraztea du helburu.
Bilboko Udalak erregularizazioarako 'kalteberatasun txostena' izapidetzen lagunduko die Bilbon bizi diren etorkinei
Astelehenetik aurrera, berariazko eta aldi baterako dispositibo bat jarriko du abian, immigranteak erregularizatzeko ezohiko prozesuaren barruan kasu batzuetan eskatzen den "kalteberatasun-txostena" errazago izapidetu dezaten Bilbon bizi diren etorkinek.
Voloteak Gasteizko eta Menorcako aireportuak lotuko ditu ekaina eta urria bitartean
Gasteiz eta Menorca arteko lotura ekainaren 1etik urriaren 31ra egongo da martxan. Erakunde sustatzailearen arabera, helmuga horrek aire-konexioa indartzen eta udako eskaintza dibertsifikatzen lagunduko du.
Bi foruzain 9 eta 6 hilabeteko kartzela-zigorrera kondenatu dituzte, Tuteran atxilotu bati eraso egiteagatik
Nafarroako Auzitegiak frogatutzat jo du agenteetako batek ziegetan jo zuela atxilotua, eta besteak ez zuela ezer egin. Biak inhabilitatu egin dituzte eta kalte-ordainak ordaindu beharko dituzte.
Behin-behinean aske geratu da bikotekidea barruan zuela lonja bati su eman zion emakumea
Atxuri auzoko hainbat lekukok ikusi zuten emakumea sua pizten ari zela. Zauritutako gizona Basurtuko ospitalera eraman zuten, eta han jarraitzen du ingresatuta.
Albiste izango da: Sevilla, Kopako finalerako prest, su-etena Libanon eta Tubos Reunidos
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Marea txuri-urdina Sevillara!
Realeko zaleak Andaluziara bidean dira Atletico Madrilen aurkako Errege Kopako finala bertatik bertara jarraitzeko. 26.000 realzale baino gehiago Cartuja estadioan bertan izango dira eta beste milaka pertsonak sarrerarik gabe bidaiatuko dute. Helburua bat eta bakarra: Kopa Donostiara ekartzea.
Ertzaintzak 255 marihuana-landare aurkitu ditu Lemoan, etxebizitza batean sutea piztu ostean
Etxean bizi zen gizonak onartu du landareak bereak zirela, eta horregatik atxilotu dute osasun publikoaren aurkako delitu bat egotzita.
Askotariko proposamenak San Prudentzio eta Estibalizko Andra Mariaren jaietarako
Tradizioa, kultura eta musika uztartzen dituzten proposamenak prestatu dituzte adin guztietako jendearentzako. Apirilaren 24an, ostirala, hasiko dira jaiak, Probintzia Plazan egingo den pregoiarekin. Antonio Altarriba saiakeragile eta eleberrigileak egingo du aurten pregoia.