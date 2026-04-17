Unos 70 alcaldes se desplazan en representación de Gipuzkoa a Sevilla para presenciar la final
Invitados por la propia Real Sociedad, la iniciativa ha reunido a alcaldes de diversos partidos políticos. El objetivo es el mismo para todos ellos: lograr un buen resultado y ganar la Copa.
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