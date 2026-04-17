FINAL DE COPA
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Unos 70 alcaldes se desplazan en representación de Gipuzkoa a Sevilla para presenciar la final

Gipuzkoako 70 bat alkate Sevillara joan dira, ordezkari gisa, partidua ikustera
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gipuzkoako 70 bat alkate Sevillara joan dira, ordezkari gisa, partidua ikustera
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EITB

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Invitados por la propia Real Sociedad, la iniciativa ha reunido a alcaldes de diversos partidos políticos. El objetivo es el mismo para todos ellos: lograr un buen resultado y ganar la Copa.

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