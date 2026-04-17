Migratzaileen erregularizazioa
Eusko Jaurlaritzak migratzaileen erregularizazioari buruzko gida argitaratu du

Tresna hori hainbat hizkuntzatan dago eskuragarri, eta Espainiako Gobernuak bultzatutako ezohiko erregularizazio-prozesurako sarbidea erraztea du helburu.
GRAFCAV2039. BILBAO, 14/04/2026.- Venezolanos hacen cola en el consulado de la República Bolivariana de Venezuela este martes para tramitar documentación. Los interesados en la regularización de migrantes que prevé aprobar este martes el Gobierno podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición. Así lo ha señalado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz,EFE/Luis Tejido
Agentziak | EITB

Eusko Jaurlaritzak gida irisgarri eta eleaniztuna argitaratu du, Espainiako Gobernuak bultzatutako ezohiko prozesuari buruzkoa, egoera administratibo irregularrean dauden migratzaileak erregularizatzeko. Helburua prozedura hobeto ulertzen laguntzea da, bai migratzaileentzat bai gizarte-erakundeentzat, baldintzak, balizko onuradunak eta izapideak hasteko urratsak azalduz.

Dokumentua, hasiera batean, gaztelaniaz eta euskaraz dago eskuragarri, eta laster ingelesera, frantsesera eta arabierara itzuliko dute, Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografiko Sailak jakinarazi duenez.

Eusko Jaurlaritzak azpimarratu duenez, edukia formatu bisualago eta eskuragarriago batera egokitu da, haren hedapena eta kontsulta hobetzeko, informazio faltagatik edo hizkuntza-oztopoengatik prozeduraz balia daitekeen inor baztertuta gera ez dadin.

Aldi berean, informazio-saioak antolatu dira EAEko hiru hiriburuetan. Administrazio publikoetako profesionalentzat (bereziki udaletakoentzat) apirilaren 24an Gasteizen, maiatzaren 6an Donostian eta maiatzaren 7an Bilbon izango dira.

Zure interesekoa izan daiteke

