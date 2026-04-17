El Gobierno Vasco publica una guía sobre la regularización de migrantes
El Gobierno Vasco ha publicado una guía accesible y multilingüe sobre el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular impulsado por el Gobierno de España. El objetivo es facilitar la comprensión del procedimiento, explicando requisitos, posibles beneficiarios y pasos para iniciar la tramitación, tanto para personas migrantes como para entidades sociales.
El documento, disponible inicialmente en castellano y euskera, será traducido próximamente al inglés, francés y árabe, según ha informado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico..
El Gobierno Vasco ha subrayado que el contenido ha sido adaptado a un formato más visual y accesible para mejorar su difusión y consulta, con la intención de que ninguna persona que pueda beneficiarse del procedimiento quede excluida por falta de información o barreras idiomáticas.
En paralelo, se han programado sesiones informativas en las tres capitales vascas. Para profesionales de las administraciones públicas (especialmente ayuntamientos) tendrán lugar el 24 de abril en Vitoria-Gasteiz, el 6 de mayo en San Sebastián y el 7 de mayo en Bilbao.
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