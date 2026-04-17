Regularización de migrantes
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El Gobierno Vasco publica una guía sobre la regularización de migrantes

La herramienta, disponible en varios idiomas, busca facilitar el acceso al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Ejecutivo español.
GRAFCAV2039. BILBAO, 14/04/2026.- Venezolanos hacen cola en el consulado de la República Bolivariana de Venezuela este martes para tramitar documentación. Los interesados en la regularización de migrantes que prevé aprobar este martes el Gobierno podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición. Así lo ha señalado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz,EFE/Luis Tejido
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak migratzaileen erregularizazioari buruzko gida argitaratu du
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha publicado una guía accesible y multilingüe sobre el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular impulsado por el Gobierno de España. El objetivo es facilitar la comprensión del procedimiento, explicando requisitos, posibles beneficiarios y pasos para iniciar la tramitación, tanto para personas migrantes como para entidades sociales.

El documento, disponible inicialmente en castellano y euskera, será traducido próximamente al inglés, francés y árabe, según ha informado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico..

El Gobierno Vasco ha subrayado que el contenido ha sido adaptado a un formato más visual y accesible para mejorar su difusión y consulta, con la intención de que ninguna persona que pueda beneficiarse del procedimiento quede excluida por falta de información o barreras idiomáticas. 

En paralelo, se han programado sesiones informativas en las tres capitales vascas. Para profesionales de las administraciones públicas (especialmente ayuntamientos) tendrán lugar el 24 de abril en Vitoria-Gasteiz, el 6 de mayo en San Sebastián y el 7 de mayo en Bilbao. 

Migración Sociedad

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