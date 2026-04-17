Voloteak Gasteizko eta Menorcako aireportuak lotuko ditu ekaina eta urria bitartean
Gasteiz eta Menorca arteko lotura ekainaren 1etik urriaren 31ra egongo da martxan. Erakunde sustatzailearen arabera, helmuga horrek aire-konexioa indartzen eta udako eskaintza dibertsifikatzen lagunduko du.
Volotea airelineak Gasteizko Forondako aireportua eta Menorcakoa lotuko ditu udako denboraldian, ekainaren 1etik urriaren 31ra bitartean, VIA Forondako aireportua sustatzen duen sozietateak jakinarazi duenez.
Ibilbide hori lizitazio publiko bidez esleitu da, joan den hilean 140.000 eurotan (BEZik gabe) atera ondoren, hau da, guztira ia 170.000 eurotan. Lehiaketak gutxienez 35 hegaldi-maiztasun aurreikusten zituen.
Eskaintzak aurkezteko epea amaituta, Volotea izan da konexio hori ustiatzeko bere burua aurkeztu duen konpainia bakarra, aurreikusitako laguntza ekonomikoaren truke.
Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko Udalak eta Merkataritza Ganberak osatutako VIA sozietateak adierazi du esleipena ofizialki egin dela.
Erakunde sustatzailearen arabera, Menorca jada finkatutako opor-helmuga da, Gasteizko aireportuaren eskari potentzialarekin bat dator, eta udako denboraldian aire-konexioa indartzen eta eskaintza dibertsifikatzen lagun dezake.
