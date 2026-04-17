Volotea unirá los aeropuertos de Vitoria-Gasteiz y Menorca entre junio y octubre
La aerolínea Volotea conectará los aeropuertos de Vitoria-Gasteiz y Menorca durante la temporada de verano, entre el 1 de junio y el 31 de octubre, según ha informado la sociedad promotora del aeropuerto de Foronda, VIA.
La adjudicación de esta ruta se ha producido tras un proceso de licitación pública convocado el mes pasado por un importe de 140 000 euros (sin IVA), que asciende a cerca de 170 000 euros con impuestos. El concurso contemplaba un mínimo de 35 frecuencias.
Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, Volotea ha sido la única compañía que se ha postulado para operar esta conexión, a cambio de recibir la ayuda económica prevista.
La sociedad VIA, integrada por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Cámara de Comercio, ha confirmado la adjudicación en un comunicado.
Desde la entidad promotora se destaca que Menorca es un destino vacacional ya consolidado, que encaja con la demanda potencial del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz y que puede contribuir a reforzar la conectividad aérea y diversificar la oferta durante la temporada estival.
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