Behin-behinean aske geratu da bikotekidea barruan zuela lonja bati su eman zion emakumea
Atxuri auzoko hainbat lekukok ikusi zuten emakumea sua pizten ari zela. Zauritutako gizona Basurtuko ospitalera eraman zuten, eta han jarraitzen du ingresatuta.
Asteazken honetan Bilbon atxilotutako 45 urteko emakumea epailearen esku utzi zuten atzo eta, iturri judizialek ostiral goizean jakinarazi dutenez, Bilboko Instrukzio Epaitegiak behin-behineko askatasuna agindu zuen berarentzat. Lonja bati su eman ostean izan zen atxilotua emakumea, bere bikotekidea barruan zela. Orain, epaitegiak aldizka agertzeko betebeharra ezarri dio, eta gizonarekin harremanetan jartzea eta hurbiltzea debekatu dizkio.
Bilboko Udaltzaingoko agenteek egin zuten atxiloketa. Lekuko batzuek adierazi zutenez, emakumeak zerbait bota zuen lonjaren barrura ateko zirrikitu batetik, eta berehala piztu zen sua. Une horretan, bere bikotekidea barruan zegoen. Biktima Basurtuko ospitalera eraman zuten, eta oraindik han dago.
Sutea eta atxiloketa
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gertaera asteazken gaueko hamar eta laurden aldera izan zen. Larrialdi-zerbitzuek Atxuriko auzoan lonja batean sute bat zegoela jakin zutenean, barruan pertsona bat zegoela.
Bertara joan ziren Bilboko Udaltzaingoa, Ertzaintza, suhiltzaileak eta anbulantzia. Sua itzali eta biktima artatu ondoren —konorterik gabe zegoen—, agenteek jakin zuten lekukoen bidez emakume batek zerbait bota zuela barrura eta, ondoren, sugarra piztu zela. Lonjaren atea itxita zegoen eta kanpoko pertsiana erdi jaitsita.
Hilketa saiakera
Emakumeak esku bateko hatz-koskorratan erredura txiki bat zuen, eta gertaeraren inguruan atxilotu zuten, hilketa saiakera delituaren ustezko egile gisa. Ondoren, Ertzaintzaren esku utzi zuten, ikerketa bere gain hartu baitu.
48 urteko biktima ospitaleko suspertze-eremura eraman zuten, eta han jarraitzen du bere bilakaeraren zain. 45 urteko emakumea, ustezko egilea, epailearen esku utzi dute.
Bi foruzain 9 eta 6 hilabeteko kartzela-zigorrera kondenatu dituzte, Tuteran atxilotu bati eraso egiteagatik
Nafarroako Auzitegiak frogatutzat jo du agenteetako batek ziegetan jo zuela atxilotua, eta besteak ez zuela ezer egin. Biak inhabilitatu egin dituzte eta kalte-ordainak ordaindu beharko dituzte.
Albiste izango da: Sevilla, Kopako finalerako prest, su-etena Libanon eta Tubos Reunidos
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Marea txuri-urdina Sevillara!
Realeko zaleak Andaluziara bidean dira Atletico Madrilen aurkako Errege Kopako finala bertatik bertara jarraitzeko. 26.000 realzale baino gehiago Cartuja estadioan bertan izango dira eta beste milaka pertsonak sarrerarik gabe bidaiatuko dute. Helburua bat eta bakarra: Kopa Donostiara ekartzea.
Ertzaintzak 255 marihuana-landare aurkitu ditu Lemoan, etxebizitza batean sutea piztu ostean
Etxean bizi zen gizonak onartu du landareak bereak zirela, eta horregatik atxilotu dute osasun publikoaren aurkako delitu bat egotzita.
Askotariko proposamenak San Prudentzio eta Estibalizko Andra Mariaren jaietarako
Tradizioa, kultura eta musika uztartzen dituzten proposamenak prestatu dituzte adin guztietako jendearentzako. Apirilaren 24an, ostirala, hasiko dira jaiak, Probintzia Plazan egingo den pregoiarekin. Antonio Altarriba saiakeragile eta eleberrigileak egingo du aurten pregoia.
Negu Gorriak elkarteak manifestazioa deitu du larunbaterako, Aranzaditik etxegabeak kanporatu izana salatzeko
Udalak emandako erantzuna kritikatu du kolektiboak, "aldi baterako konponbideekin" arazoari ez zaiolako errotik heltzen. Etxegabeentzat "egiturazko neurriak" eskatu dituzte.
Gaurtik, eskaintza osasungarri eta jasangarria izan beharko dute Hego Euskal Herriko eskola-jantokiek
Hego Euskal Herriko eskoletan, jangelek aurrerantzean derrigorrez bete beharko dute elikadura osasungarria bermatu asmo duen legea. Besteak beste, fruta eta barazkien kontsumoa bermatuko da, eta proteinen eta janari frijituen maiztasuna murritu. Horrez gain ikastetxeetako vending makinetako produktuek ere mugak izango dituzte.
Burdineria korrosioak jota zegoelako erori zen El Bocaleko pasabidea, perituaren esanetan
Peritu judizialak azaldu duenez, loturetako batean izandako akatsak beste loturen gaineko karga handitu zuen, eta horrek lehen eta bigarren mailako habeen arteko lotura guztiek huts egitea eragin zuen, eta taula erorarazi. Gainera, ondorioztatu duenez, ez dago egituraren mantentze-planik egin den ebidentziarik.
Renfek Donostiako tren-zerbitzua indartuko du, Kopako finala dela eta
Larunbat goizaldean (02:10ean) Donostiatik tren berezi bat irtengo da, Sevillako Cartuja geltokira 10:40an iristeko. Itzulerako trena Atletico Madril eta Realaren arteko partida amaitu ondoren aterako da Gipuzkoako hiriburura.