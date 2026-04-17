Behin-behinean aske geratu da bikotekidea barruan zuela lonja bati su eman zion emakumea

Atxuri auzoko hainbat lekukok ikusi zuten emakumea sua pizten ari zela. Zauritutako gizona Basurtuko ospitalera eraman zuten, eta han jarraitzen du ingresatuta.

(Foto de ARCHIVO) Coche patrulla de la Policía Municipal de Bilbao EUROPA PRESS 22/1/2026

Udaltzaingoaren ibilgailu baten irudia. Argazkia: Europa Press

EITB

Asteazken honetan Bilbon atxilotutako 45 urteko emakumea epailearen esku utzi zuten atzo eta, iturri judizialek ostiral goizean jakinarazi dutenez, Bilboko Instrukzio Epaitegiak behin-behineko askatasuna agindu zuen berarentzat. Lonja bati su eman ostean izan zen atxilotua emakumea, bere bikotekidea barruan zela. Orain, epaitegiak aldizka agertzeko betebeharra ezarri dio, eta gizonarekin harremanetan jartzea eta hurbiltzea debekatu dizkio.

Bilboko Udaltzaingoko agenteek egin zuten atxiloketa. Lekuko batzuek adierazi zutenez, emakumeak zerbait bota zuen lonjaren barrura ateko zirrikitu batetik, eta berehala piztu zen sua. Une horretan, bere bikotekidea barruan zegoen. Biktima Basurtuko ospitalera eraman zuten, eta oraindik han dago.

Sutea eta atxiloketa

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gertaera asteazken gaueko hamar eta laurden aldera izan zen. Larrialdi-zerbitzuek Atxuriko auzoan lonja batean sute bat zegoela jakin zutenean, barruan pertsona bat zegoela.

Bertara joan ziren Bilboko Udaltzaingoa, Ertzaintza, suhiltzaileak eta anbulantzia. Sua itzali eta biktima artatu ondoren —konorterik gabe zegoen—, agenteek jakin zuten lekukoen bidez emakume batek zerbait bota zuela barrura eta, ondoren, sugarra piztu zela. Lonjaren atea itxita zegoen eta kanpoko pertsiana erdi jaitsita.

Hilketa saiakera

Emakumeak esku bateko hatz-koskorratan erredura txiki bat zuen, eta gertaeraren inguruan atxilotu zuten, hilketa saiakera delituaren ustezko egile gisa. Ondoren, Ertzaintzaren esku utzi zuten, ikerketa bere gain hartu baitu.

48 urteko biktima ospitaleko suspertze-eremura eraman zuten, eta han jarraitzen du bere bilakaeraren zain. 45 urteko emakumea, ustezko egilea, epailearen esku utzi dute.

