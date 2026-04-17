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En libertad provisional la mujer acusada de haber quemado una lonja con su pareja en el interior

Varios testigos vieron cómo la mujer prendía fuego desde la puerta de una lonja del barrio de Atxuri. La víctima fue trasladada al hospital de Basurto, donde todavía permanece ingresada.
(Foto de ARCHIVO) Coche patrulla de la Policía Municipal de Bilbao EUROPA PRESS 22/1/2026

Imagen de un vehículo de la Policía Municipal. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Behin-behinean aske geratu da bikotekidea barruan zuela lonja bati su eman zion emakumea
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EITB

Última actualización

La mujer de 45 años de edad detenida este miércoles en Bilbao por homicidio en grado de tentativa, tras incendiar una lonja con su pareja en el interior, pasó anoche a disposición judicial y, según han comunicado este viernes a primera hora fuentes judiciales, el Tribunal de Instancia de Bilbao acordó que quedase en libertad provisional. El juzgado le impone la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado e impide a la mujer comunicarse con el varón o aproximarse a él.

Agentes de la Policía Municipal de Bilbao procedieron este miércoles a la detención de la mujer. Varios testigos vieron cómo la mujer prendía fuego desde la puerta de una lonja del barrio de Atxuri, estando su pareja en el interior. La víctima fue trasladada al hospital de Basurto, donde todavía permanece ingresada.

Los hechos

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron alrededor de las diez y cuarto de la noche de este pasado miércoles, cuando los servicios de Emergencia tenían conocimiento de un incendio en una lonja del barrio bilbaíno de Atxuri, estando una persona en el interior.

Al lugar se trasladaron patrullas de la Policía Municipal de Bilbao, agentes de la Ertzaintza, Bomberos y una ambulancia. Tras ser sofocado el incendio y atendida la víctima, que se encontraba inconsciente, los agentes tuvieron conocimiento, a través de los relatos de varios testigos, de que una mujer había arrojado algo en el interior por un hueco de la puerta.

Sseguidamente, se habría producido una llama, provocando el incendio del local. La lonja se encontraba con la puerta de acceso cerrada y la persiana bajada a medias por el exterior.

Homicidio en grado de tentativa

La mujer, que presentaba una pequeña quemadura en los nudillos de una mano, fue detenida en las cercanías por agentes de la Policía Municipal como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa y trasladada a dependencias de la Ertzaintza, encargada de la investigación.

La víctima, de 48 años, fue evacuada al área de reanimación de un centro hospitalario bilbaíno donde permanece a la espera de su evolución. La presunta autora del homicidio, de 45 años, ha pasado a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.

Bilbao Sociedad

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