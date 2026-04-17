Bilboko Udalak erregularizazioarako 'kalteberatasun txostena' izapidetzen lagunduko die Bilbon bizi diren etorkinei

Astelehenetik aurrera, berariazko eta aldi baterako dispositibo bat jarriko du abian, immigranteak erregularizatzeko ezohiko prozesuaren barruan kasu batzuetan eskatzen den "kalteberatasun-txostena" errazago izapidetu dezaten Bilbon bizi diren etorkinek.

Ayuntamiento de Bilbao Bilboko Udala. JUANTXU ABERASTURI
Agentziak | EITB

Apirilaren 20tik aurrera, Bilboko Udalak berariazko eta aldi baterako dispositibo bat jarriko du abian, etorkinak erregularizatzeko ezohiko prozesuan zenbait kasutan eskatzen den 'kalteberatasun-txostena' tramitatzen laguntzeko Bilbon bizi diren etorkinei.

Bilboko Udalak ostiral honetan jakinarazi duenez, zerbitzu hori Campo Volantineko 36. zenbakian egongo da, eta astelehenetik ostiralera egongo da martxan, 08:30etik 20:00etara. Aurrez eskatu beharko da hitzordua. 

Aurretiko hitzorduaren sisteman sartzeko, udalaren webguneak (www.bilbao.eus) esteka espezifiko bat izango du hasierako orrian. Eskatzaileek identifikazioarekin joan beharko dute (pasaportea, inskripzio-zedula, bidaia-titulua).

Udalak gogorarazi duenez, 'kalteberatasun-txostena' ez da derrigorrezkoa eskatzaile guztientzat; izan ere, kasu hauetan daudenek bakarrik aurkeztu beharko dute: asilorik eskatu ez dutenek, Espainian lan egin dutela frogatu ezin dutenek, edo Estatuan zuzeneko familiarik ez dutenek (18 urtetik beherako seme-alabak, desgaitasuna duten seme-alabak edo bere ardurapeko aita edo ama).

Asiloa eskatu duela, lan egin duela edo familia mota hori duela froga badezake, ez du "kalteberatasun-txostena' behar.

