El Ayuntamiento de Bilbao facilitará la tramitación del 'informe de vulnerabilidad' para la regularización a inmigrantes residentes

El Ayuntamiento de Bilbao pondrá en marcha desde el próximo lunes 20 de abril un dispositivo específico y temporal para facilitar la tramitación del 'informe de vulnerabilidad' a las personas que vivan en Bilbao y quieran regularizar su situación.



Según ha informado este viernes el Consistorio bilbaíno, este servicio, que atenderá con cita previa, estará ubicado en el número 36 del Campo Volantín, donde funcionará de lunes a viernes entre las 08:30 y las 20:00 horas.



Para acceder al sistema de cita previa, la web municipal (www.bilbao.eus) contará con un enlace específico en su página de inicio. Las personas solicitantes deberán acudir con su identificación (pasaporte, cédula de inscripción, título de viaje).



El Ayuntamiento ha recordado que el 'informe de vulnerabilidad' no es obligatorio para todos los solicitantes, ya que solo deberá ser aportado al procedimiento si la persona no ha solicitado asilo, no puede demostrar que ha trabajado en España o no tiene familia directa en el Estado (hijos menores de 18 años, hijos con discapacidad, o padre o madre a su cargo).



Si puede demostrar que ha solicitado asilo, que ha trabajado o tiene este tipo de familia, no lo necesita.