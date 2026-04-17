Albiste izango da: Sevilla, Kopako finalerako prest, su-etena Libanon eta Tubos Reunidos

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 17an, lerroburu nagusiak:

- Sevilla, Kopako finalerako prestRealeko zaleak Andaluziara bidean dira Atletico Madrilen aurkako Errege Kopako finala bertatik bertara jarraitzeko. 26.000 realzale baino gehiago Cartuja estadioan bertan izango dira eta beste milaka pertsonak sarrerarik gabe bidaiatuko dute. Helburua bat eta bakarra: Kopa Donostiara ekartzea. 

- Su-etena LibanonIsraelen eta Libanoren arteko su-etena indarrean da, Donald Trump AEBko presidenteak bi herrialdeen arteko hamar eguneko akordioa iragarri ostean.

- Tubos Reunidos:  Amurrioko Tubos Reunidos enpresako langileek manifestazioa egin dute gaur goizean Amurrion. Enplegu-erregulazioko espedientearen aurkako greba mugagabean daude Amurrioko langileak.

