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Será noticia: Sevilla se prepara para la final de Copa, alto el fuego en Líbano y Tubos Reunidos

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
(Foto de ARCHIVO) Supporters of Real Sociedad during La Liga Spanish championship football match between Real Sociedad and Atletico de Madrid, September 14th, in Anoeta Stadium, San Sebastian, Spain. Irina R.H. / AFP7 / Europapress 14/9/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN
Imagen de archivo de la afición de la Real Sociedad. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: Sevilla, Kopako finalerako prest, su-etena Libanon eta Tubos Reunidos
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 17 de abril de 2026:

- Sevilla se prepara para la final de Copa: La afición de la Real Sociedad viaja a la capital andaluza para la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Más de 26 000 personas animarán al equipo en La Cartuja y otras muchas viajarán sin entrada para intentar volver con el trofeo bajo el brazo.

- Alto el fuego en Líbano: El alto el fuego entre Israel y Líbano ha entrado en vigor este viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo de diez días entre ambos países para tratar de encauzar la situación hacia la paz.

- Tubos Reunidos:  Los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio, que se encuentran en huelga indefinida contra el ERE, se manifestan esta mañana en Amurrio.

Líbano Sociedad

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