Bi foruzain 9 eta 6 hilabeteko kartzela-zigorrera kondenatu dituzte, Tuteran atxilotu bati eraso egiteagatik

Nafarroako Auzitegiak frogatutzat jo du agenteetako batek ziegetan jo zuela atxilotua, eta besteak ez zuela ezer egin. Biak inhabilitatu egin dituzte eta kalte-ordainak ordaindu beharko dituzte.

Atxiloketa Iruñean, artxiboko irudi batean. Argazkia: Foruzaingoa
Nafarroako Auzitegiak 9 eta 6 hilabeteko espetxe-zigorra ezarri die bi foruzainei, 2025eko otsailaren 12an Tuterako polizia-etxeko ziegetan atxilotu bati eraso egiteagatik. Auzitegiak hirugarren agente bat absolbitu du , eta Nafarroako Gobernua erantzule zibil subsidiariotzat jo du.

Epaiak frogatutzat ematen du agenteetako batek astindu, jo eta ukabilkadak eman zizkiola aurpegian atxilotuari, eta bigarren polizia zigortu egin zutela erasoa ez eragozteagatik, nahiz eta "ahal izan zuen eta erasotuak behar zuen".

Epaiak osotasun moralaren aurkako delitu baten eta lesio-delitu arin baten erantzule jotzen du akusatu nagusia. Horregatik, 9 hilabeteko espetxe-zigorra eta 600 euroko isuna ezarri dizkio. Beste agenteari osotasun moralaren aurkako delitu bat egotzi dio, ezer ez egiteagatik, eta 6 hilabeteko espetxe-zigorra ezarri dio. Gainera, biak enplegu edo kargu publikorako gaitasungabetu dituzte 3 eta 2 urtez, hurrenez hurren.

Biktima larrialdi-zerbitzuetara joan zen hurrengo egunean, eta hainbat lesio diagnostikatu zizkioten; besteak beste, hematoma bat sudurreko zubian, higadurak eta kolpeak belaunetan eta bizkarrean. Erasoa egin zuen agenteak 350 euroko kalte-ordaina eman beharko dio lesioengatik eta 3.500 eurokoa sekuelengatik. Bi kondenatuek, berriz, beste 4.000 euro ordaindu beharko dizkiote batera kalte moralengatik.

Ebazpenaren arabera, kondena handiena jaso duenak (ziegara sartu zen, atxilotua behin eta berriz jo zuen, arrastaka eraman zuen eta lurrean giltzapetuta utzi zuen) "menderatze arbitrarioaren eta botere-abusuaren ekintza" gisa jokatu zuen, eta haren osotasun fisiko eta moralaren aurka egin zuen. Auzitegiak azpimarratu duenez, egoerak, gainera, umiliazio-osagaia ere izan zuen, atxilotua babesik gabe baitzegoen.

Magistratuek nabarmendu dute ez dela egiaztatu biktimak agentea aldez aurretik iraindu edo mehatxatu zuenik, eta, nolanahi ere, adierazi dute ezein jokabidek ez lukeela justifikatuko horrelako erreakziorik. Erasotuak, atxilotu ostean ere, jarrera desafiatzailea erakutsi zuela onartu arren, nabarmendu dute beste agente batzuek profesionaltasunez esku hartu zutela eta egoera bideratzea lortu zutela.

Bigarren zigortuak 26 urtez egin du lan bertan, eta Auzitegiak frogatutzat jo du kolpeak ikusi zituela esku hartu gabe eta laguntzarik eskatu gabe, nahiz eta horretarako gaitasuna izan. Aitzitik, hirugarren agentea absolbitu egin du, 25 eguneko esperientziarekin gertakariak eragozteko benetako gaitasunik ez zuela izan iritzita.

Epaia ez da irmoa eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusian errekurritu daiteke.

Zure interesekoa izan daiteke

