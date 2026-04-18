Investigan a dos menores por herir con arma blanca a otro de 14 años en las fiestas de Santurtzi
La Ertzaintza investiga a dos menores, de 15 y 16 años de edad, como presuntos autores de una agresión con arma blanca contra otro joven de 14 años durante la madrugada de este sábado en las Fiestas de San Jorge del municipio vizcaíno de Santurtzi. La víctima permanece en un centro hospitalario sin que su vida corra peligro mientras que los presuntos atacantes serán citados por la fiscalía de menores.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se han producido a las dos menos diez de la madrugada del sábado en las inmediaciones del Puerto. La Policía Local ha alertado a la Ertzaintza de una agresión en el recinto festivo.
Varias patrullas observaron como el joven de 14 años presentaba una herida sangrante en el abdomen, y mientras los sanitarios atendían a la víctima los agentes han iniciado gestiones para identificar al presunto agresor.
Tras diversas averiguaciones, se ha podido saber que el presunto autor podría ser otro menor de edad. Una patrulla de la Ertzaintza ha localizado poco después al sospechoso en Portugalete, un menor de 15 años. Los agentes han procedido a su identificación y a la de otro menor, de 16 años, que lo acompañaba, y pudieron comprobar que ambos presentaban restos de sangre en sus ropas.
Ante tales evidencias, el recurso policial ha procedido a trasladar a los dos menores a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias, y ambos han quedado como investigados por un delito de lesiones. Finalizadas las diligencias, los menores han quedado bajo la custodia de sus familiares y serán citados por Fiscalía de Menores.
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