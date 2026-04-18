BIZKAIA
Bi adingabe ikertzen ari dira Santurtziko jaietan 14 urteko mutiko bat sastatzeagatik

Biktima ospitaleratu egin dute, baina ez dago arriskuan; ustezko erasotzaileak adingabeentzako fiskaltzak deituko ditu.

Agentziak | EITB

Ertzaintza 15 eta 16 urteko bi adingabe ikertzen ari da, larunbat goizaldean Santurtziko (Bizkaia) San Jorge jaietan 14 urteko beste gazte bati arma zuriz egindako eraso baten ustezko egileak direlakoan. Biktima ospitalean dago, baina ez dago arriskuan, eta ustezko erasotzaileak adingabeen fiskaltzak deituko ditu, ikertu gisa.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gertakariak larunbat goizaldeko ordu biak hamar gutxitan izan dira, portuaren inguruan. Udaltzaingoak Ertzaintzari jakinarazi dio eraso bat izan dela jai-eremuan.

Segurtasun Sailak zabaldu duenez, 14 urteko gazteak odola zerion zauri bat zuen sabelean, eta osasun-langileek artatu zuten, agenteek ustezko erasotzaileak identifikatzeko lanak egiten ari ziren bitartean.

Hala, ustezko erasotzailea beste adingabe bat izan zitekeela jakin dute. Ertzaintzaren patruila batek susmagarria aurkitu du handik gutxira Portugaleten, 15 urteko adingabe bat. Agenteek identifikatu egin dute, eta 16 urteko beste adingabe bat ere bai, harekin batera, eta ikusi dute biek odol arrastoak zituztela arropetan.

Froga horiek ikusita, ertzainek komisaldegira eraman dituzte bi adingabeak, beharrezko eginbideak egiteko, eta biak ikerketapean geratu dira lesio-delitu batengatik. Eginbideak amaituta, adingabeak senideen zaintzapean geratu dira, eta Adingabeen Fiskaltzak deituko ditu.

