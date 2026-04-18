Autoridades viajan a Sevilla y Pradales se atreve con un pronóstico: "Que gane la Real con un 1-2"

Entre la enorme marea txuri urdin también están los representantes de las instituciones vascas, encabezados por el lehendakari Imanol Pradales. El alcalde de Donostia y la Diputada General también han podido disfrutar del ambiente en las calles de Sevilla. El Lehendakari se ha mostrado orgulloso del comportamiento de la afición, ejemplo del carácter vasco, ha dicho y se ha atrevido a hacer su pronóstico para el partido.