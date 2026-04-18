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Autoridades viajan a Sevilla y Pradales se atreve con un pronóstico: "Que gane la Real con un 1-2"

REALA SEVILLAN
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal agintariak ere Sevillan dira, eta Pradales pronostikoa egitera ausartu da: "Realak 1-2 irabaz dezala"
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EITB

Última actualización

Entre la enorme marea txuri urdin también están los representantes de las instituciones vascas, encabezados por el lehendakari Imanol Pradales. El alcalde de Donostia y la Diputada General también han podido disfrutar del ambiente en las calles de Sevilla. El Lehendakari se ha mostrado orgulloso del comportamiento de la afición, ejemplo del carácter vasco, ha dicho y se ha atrevido a hacer su pronóstico para el partido. 

Imanol Pradales Sociedad

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