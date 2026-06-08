Abusos en la Iglesia
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El obispo de Baiona aparta al párroco de Urruña por una denuncia de abusos a un menor

Marc Aillet ha prohibido a Xavier Zabaleta ejercer como sacerdote en la Diócesis de Baiona, tras tener conocimiento de una denuncia por presuntos abusos a un menor cometidos en la localidad de Béziers. Zabaleta niega las acusaciones.

Urruña urrugne San Bixintxo San vicente eliza iglesia
Vista de la Iglesia San Vicente de Urruña.
Euskaraz irakurri: Baionako gotzainak Urruñako erretorea baztertu du adingabe baten kontrako abusu salaketa bat tarteko
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Olatz Prat | EITB

Última actualización

El obispo de Baiona, Lescar y Oloron, Marc Aillet, ha apartado al párroco de Urruña, el donostiarra Xavier Zabaleta, de sus funciones públicas como sacerdote, después de tener conocimiento de una denuncia contra él por presuntos abusos sexuales a un menor, en un periodo anterior a su llegada a Urruña. Zabaleta niega los hechos de los que se le acusan.

La denuncia fue presentada por el Arzobispo de Montpellier el 14 de junio de 2024 ante la Fiscalía de Béziers, ciudad en la que ejercía anteriormente y donde presuntamente ocurrieron los abusos por los que ha sido señalado. Sin embargo, el obispado de Baiona no ha tenido conocimiento de la denuncia hasta el 11 de marzo de este año.

Según ha explicado Aillet en un comunicado, el fiscal de Béziers le pidió mantener la discreción y no iniciar ningún procedimiento que pudiera informar al padre Zabaleta de la situación hasta que compareciera ante la Policía.

Una vez que se llevó a cabo ese interrogatorio, el pasado 3 de junio, Aillet ha procedido a adoptar estrictas medidas disciplinarias cautelares contra él. Más concretamente, le ha prohibido ejercer cualquier ministerio público dentro de la Diócesis de Baiona, así como administrar confesiones.

El padre Xavier Zabaleta, miembro de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús (Padres de Timón David), ha ejercido como copárroco en Urruña, en la Iglesia de San Vicente, desde el 1 de septiembre de 2022, en virtud de un acuerdo trienal con el superior de su congregación.

Al hilo de esto, el obispo Aillet explica que, habiendo expirado el convenio de cesión del padre Zabaleta, sus funciones en la Diócesis de Baiona han finalizado. Señala que el sacerdote ha regresado a su comunidad religiosa, “que continuará brindándole apoyo”.

La Diócesis de Baiona se ha mostrado disposición a la “plena colaboración con las autoridades judiciales, para garantizar que se establezca toda la verdad”. Asimismo, asegura que mantendrá durante esta etapa, la presunción de inocencia de Zabaleta. 

Iparralde Iglesia Católica Abusos sexuales Sociedad Baiona

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