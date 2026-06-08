Abusuak Elizan
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Baionako gotzainak Urruñako erretorea baztertu du adingabe baten kontrako abusu salaketa bat tarteko

Marc Ailletek Baionako Elizbarrutian apaiz gisa jardutea debekatu dio Xavier Zabaletari, Béziers herrian adingabe bati ustez egindako abusuen salaketa baten berri izan ostean. Zabaletak ukatu egin ditu akusazioak. 

Urruña urrugne San Bixintxo San vicente eliza iglesia

Urruñako San Bixintxo Eliza.

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Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

Marc Aillet Baiona, Lescar eta Olorongo gotzainak, Urruñako erretorea, Xavier Zabaleta donostiarra, apaiz gisa dituen funtzio publikoetatik baztertu du, adingabe bati ustez sexu-abusuak egiteagatik bere aurka jarritako salaketa baten berri izan ondoren; Urruñara iritsi aurrekoak lirateke gertaerak. Zabaletak ukatu egin ditu leporatzen zaizkion delituak. 

Montpellierreko Artzapezpikuak 2024ko ekainaren 14an aurkeztu zuen salaketa Bezierseko Fiskaltzaren aurrean. Hiri horretan gertatu izango ziren aipatu abusuak, Zabaletak bertan lan egiten zuen garaian. Salaketa, beraz, lehenagokoa bada ere, Baionako apezpikutzak ez du horren berri izan aurtengo martxoaren 11ra arte.

Ailletek ohar batean azaldu duenez, Bezierseko fiskalak diskrezioari eustea eskatu zion, eta ez abiatzea Zabaletaren kontrako prozedurarik, harik eta horrek Poliziaren aurrean hitz egin arte, bere egoeraren berri eduki eta, ondorioz, ikerketa arriskuan jartzea saihesteko. 

Galdeketa hori egin ondoren, joan den ekainaren 3an, Ailletek kautelazko neurri zorrotzak hartu ditu bere aurka. Zehazki, Baionako Elizbarrutian edozein ministerio publikotan jardutea debekatu dio, baita aitorpenak ematea ere.

Aita Xavier Zabaleta, Jesusen Bihotz Sakratuaren Kongregazioko kidea, Urruñako San Bixintxo elizan aritu da 2022ko irailaren 1etik aurrera, kongregazioko agintariekin hiru urterako egindako akordio batekin. 

Honen harira, Aillet gotzainak oharrean azaldu duenez, aita Zabaletaren lagapen hitzarmena amaitu denez, Baionako Elizbarrutian izan dituen eginkizunak ere amaitu dira. Abadea bere erlijio-elkartera itzuli da, zeinak "babesa emango dion aurrerantzean". 

Baionako Elizbarrutia prest agertu da "agintari judizialekin erabateko lankidetza izateko, egia osoa ezartzen dela bermatzeko". Era berean, Zabaletaren errugabetasun presuntzioari eutsiko diola ziurtatu du. 

Iparralde Eliza Katolikoa Sexu erasoak Gizartea Baiona

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