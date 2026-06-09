Fallece un trabajador en un accidente laboral en una empresa de Llodio

Un trabajador ha fallecido esta madrugada en un accidente laboral ocurrido en la empresa de pinturas industriales Vibrantz, ubicada en el barrio de Areta de la localidad alavesa de Llodio.

El Departamento de Seguridad ha informado de que al parecer el siniestro se ha producido como consecuencia de la explosión en un horno alrededor de las 00:30 horas.

Al lugar han acudido efectivos de los bomberos, así como técnicos del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan, que investigan las causas de este accidente.