Langile bat hil da Laudion, lan-istripuz
Heriotza goizaldeko 00:30ak aldera gertatu da, labe batean izandako leherketa baten ondorioz.
Langile bat hil da gaur goizaldean Laudioko Areta auzoko enpresa batean, lan-istripuan. Enpresaren izena Vibrantz da, eta industria-pinturen arlokoa da.
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ezbeharra, antza denez, 00:30ak aldera labe batean gertatutako leherketa baten ondorioz izan da.
Gertakariaren lekura suhiltzaileak bertaratu dira, baita Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko (Osalan) teknikariak ere. Azken horiek istripuaren arrazoiak ikertzen ari dira.
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