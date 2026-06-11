Baskonia y su afición lanzarán el chupinazo de las fiestas de Vitoria
El Baskonia y su afición serán los encargados de dar comienzo a las fiestas de Vitoria-Gasteiz el próximo 4 de agosto, en reconocimiento a su séptima Copa del Rey que el equipo vitoriano ganó el pasado mes de febrero. Las fiestas de La Blanca arrancarán el 4 de agosto con el tradicional chupinazo (18:00 horas) desde la balconada de la Virgen Blanca.
La teniente de alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, ha desvelado este jueves quiénes serán los encargados de dar comienzo a las fiestas de la Blanca, en un acto al que han asistido el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, el entrenador del equipo, Paolo Galbiati, y el capitán, Tadas Sedekerskis, así como Myriam Pereda, en nombre de la afición baskonista.
La decisión de quién es el encargado de lanzar el txupinazo va rotando entre los grupos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y este año correspondía al PNV, que ha elegido reconocer "no sólo los éxitos deportivos del club, sino también todo lo que el Baskonia y su afición representan para la ciudad", dijo Artolazabal.
La portavoz jeltzale ha explicado que la elección quiere reconocer "no solo los éxitos deportivos del club, sino también todo lo que el Baskonia y su afición representan para esta ciudad".
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