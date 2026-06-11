Cerrada la N-636 en Kanpazar tras la colisión, sin heridos, de dos camiones
Un accidente entre dos camiones registrado este jueves en el alto de Kanpazar ha obligado a cortar completamente la circulación en la carretera N-636, a la altura del municipio de Elorrio.
La colisión no ha dejado heridos, aunque sí ha provocado importantes retenciones y la interrupción total del tráfico en ambos sentidos. Los servicios de emergencia trabajan en la zona para retirar los vehículos implicados y restablecer la circulación lo antes posible.
En estos momentos, la vía permanece cerrada al tráfico, se ha producido una colisión entre dos camiones, no se han registrado personas heridas y el tránsito está afectado con desvíos alternativos habilitados.
Las autoridades de tráfico recomiendan evitar la zona y buscar rutas alternativas hasta que se normalice la situación.
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