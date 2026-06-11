TRAFIKOA
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Bi kamioik talka jo dute Kanpazarren, eta N-636 errepidea itxi dute; ez da zauriturik

Trafikoa etenda dago Elorrioko puntu horretan, eta ibilgailuak bidetik kendu bitartean, beste errepide batzuetara bideratzen ari dira ibilgailuak.

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EITB

Azken eguneratzea

Bi kamioik istripua izan dute Kanpazar gainean, eta zirkulazioa erabat eten dute N-636 errepidean, Elorrio parean.

Ez da zauriturik izan, baina auto-ilara handiak sortu dira eta zirkulazioa erabat eten da bi noranzkoetan. Larrialdietako zerbitzuak lanean ari dira istripua izan duten ibilgailuak errepidetik kentzeko eta zirkulazioa lehenbailehen berrezartzeko.

Une honetan, bidea itxita dago, eta zirkulazioa beste errepide batzuetara bideratzen ari dira.

Trafikoko agintariek inguru hori saihestea eta egoera normalizatu arte ibilbide alternatiboak bilatzea gomendatzen dute.

Trafikoa Trafiko Istripuak Elorrio Gizartea

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