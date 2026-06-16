La Policía Local investiga la vandalización de al menos cuatro cámaras del sistema de videovigilancia instalado en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. Según una primera estimación, los daños materiales ascienden a varios miles de euros.

Fuentes municipales han señalado que los ataques comenzaron el pasado viernes con el uso de pintura. Sin embargo, durante la noche de este lunes, los agresores golpearon los dispositivos de seguridad hasta inutilizarlos. Asimismo, se registraron sabotajes en varias de las cámaras que controlan los accesos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Según ha informado Hala Bedi, se trata de un sabotaje de varias personas anónimas "contra el control social".

El concejal de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa, ha mostrado su "total rechazo y condena" ante lo sucedido, y haa afirmado que “la persona que comete una acción de este tipo solo puede considerarse un delincuente”. La Policía recaba actualmente todo tipo de información para localizar a los responsables del sabotaje.

Declaración de los grupos municipales

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ha reunido esta tarde y ha emitido una declaración, firmada por PSE-EE, PNV y PP, de la que se ha desmarcado EH Bildu. En la declaración condenado los hechos y ha reafirmado su compromiso con la defensa del espacio público. Asimismo, ha denunciado la utilización de estas acciones para generar un relato que pretende normalizar conductas ilegales, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía vitoriana para rechazar de forma clara las dinámicas organizadas.

Por su parte, EH Bildu ha expresado su "total rechazo ante el destrozo" de los dispositivos de vigilancia. No obstante, este grupo ha matizado que el procedimiento de instalación debe consensuarse previamente con vecinos, hosteleros y comerciantes para garantizar la privacidad del Casco Viejo.