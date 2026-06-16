Lau segurtasun kamera suntsitu dituzte Gasteizko Alde Zaharrean
Gasteizko Udalak adierazi duenez, erasoak ostiralean hasi ziren eta astelehen gauean jarraitu dute, eta milaka euroko kalteak eragin dituzte.
Udaltzaingoa Gasteizko Alde Zaharrean jarritako bideozaintza-sistemako lau kameraren kontrako badalismoko ekintzak ikertzen ari da. Lehen estimazioen arabera, kalte materialak milaka eurokoak dira.
Udal iturriek adierazi dutenez, erasoak joan den ostiralean hasi ziren, eta kamerak pintura beltzez estali zituzten. Astelehen gauean, ordea, sabotajeekin jarraitu zuten, eta kamerak suntsitu egin zituzten, mailuak eta erratzak erabiliz. Era berean, Emisio Gutxiko Eremurako (EBE) sarbideak kontrolatzen dituzten kamerek ere erasoak jaso dituzte.
Hala Bedik jakitera eman duenez, zenbait anonimok "kontrol sozialaren aurka" egindako sabotajea da.
Cesar Fernandez de Landa Herritarren Segurtasuneko zinegotziak ekintzak "erabat gaitzesten" dituela adierazi du, eta gaineratu du "horrelakoak egiten dituena delitugilea besterik ez" dela. Udaltzaingoa informazioa biltzen ari da sabotajearen egileak identifikatzeko.
Udal taldeen adierazpena
Gasteizko Udalak PSE-EEk, EAJk eta PPk sinatutako adierazpena kaleratu du arratsaldean. Deklarazioan, ekintza irmoki gaitzetsi dute. Legez kanpoko jokabideak normalizatzeko eta ondasun publiko eta kulturala suntsitzeko kontakizun baten sorkuntza salatu dute. Azkenik, Gasteizko herritarrei dei egin diete antolatutako dinamikak argi eta garbi baztertzeko.
Bestalde, EH Bilduk "erabateko gaitzespena" adierazi du sabotajearen aurrean. Hala ere, kamera horien instalazio-prozedura auzoko bizilagun, ostalari eta merkatariekin aldez aurretik adostu behar dela adierazi du, Alde Zaharraren pribatutasuna bermatzeko.
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