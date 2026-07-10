Sanfermines
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los mejores momentos del encierro del 10 de julio de 2026

Publicidad
PAMPLONA, 10/07/2026.- Un toro de la ganadería Alvaro Núñez engancha a un mozo en el tramo que va desde el final de la cuesta de Santo Domingo a la curva de Mercaderes, este viernes, durante el cuarto encierro de los Sanfermines 2026 en Pamplona. EFE/ J.P. Urdiroz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 2026ko uztailaren 10eko entzierroaren unerik onenak
author image

EITB

Última actualización

Los toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez han protagonizado el cuarto encierro de los Sanfermines con una carrera rápida, emocionante y peligrosa, liderada por los astados desde los primeros metros y con uno de los bravos rezagado al final.

Fiestas de San Fermín Pamplona Fiestas Navarra Sociedad

Te puede interesar

Madrid derrumbe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Varios desaparecidos tras el derrumbe parcial de un edificio en el centro de Madrid

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe de varios forjados de un edificio del centro de Madrid, en el que, de momento, se ha atendido a tres obreros, un grave y dos de carácter leve. El derrumbe se ha producido pasadas las 13:00 horas y un edificio aledaño ha tenido que ser desalojado.
Ramiro González
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ramiro González: "Las colonias de Bernedo, de esa manera, no se tenían que haber producido"

"Hay 12 denuncias por posibles delitos. No voy a juzgar si hay delitos o no, pero son muchas denuncias", ha admitido el diputado general de Álava. Ramiro González ha señalado que no quiere entrar en polémicas sobre las competencias que tienen las diferentes instituciones en el tema. "Es el momento de que todas las instituciones pongan de su parte todo lo necesario para mejorar la coordinacion", ha añadido.
Cargar más
Publicidad
X