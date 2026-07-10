Los mejores momentos del encierro del 10 de julio de 2026
Los toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez han protagonizado el cuarto encierro de los Sanfermines con una carrera rápida, emocionante y peligrosa, liderada por los astados desde los primeros metros y con uno de los bravos rezagado al final.
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Las claves para entender qué es el ébola
Se trata de un virus que causa la enfermedad homónima con seis variantes: Sudán, Zaire, Reston, Côte d'Ivoire (Costa de Marfil), Bundibugyo y Bombali. Tanto las vacunas como los tratamientos aprobados solo funcionan contra la especie Zaire. Las cepas Sudán y Bundibugyo, que están afectando África central, carecen todavía de terapias aprobadas.
Zorionak Reala!: EITB ofrecerá en directo el recibimiento a la Real y los actos de celebración por el triunfo en la final de la Copa desde San Sebastián
El lunes un amplio equipo de profesionales trabajará para ofrecer más de cinco horas de celebración en ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Orain.
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Ocho heridos y cuatro desaparecidos en el derrumbe parcial de un edificio en obras en la zona de Ópera en Madrid
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"Hay 12 denuncias por posibles delitos. No voy a juzgar si hay delitos o no, pero son muchas denuncias", ha admitido el diputado general de Álava. Ramiro González ha señalado que no quiere entrar en polémicas sobre las competencias que tienen las diferentes instituciones en el tema. "Es el momento de que todas las instituciones pongan de su parte todo lo necesario para mejorar la coordinacion", ha añadido.