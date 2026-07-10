Sanferminak
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2026ko uztailaren 10eko entzierroaren unerik onenak

Iragarkia
PAMPLONA, 10/07/2026.- Un toro de la ganadería Alvaro Núñez engancha a un mozo en el tramo que va desde el final de la cuesta de Santo Domingo a la curva de Mercaderes, este viernes, durante el cuarto encierro de los Sanfermines 2026 en Pamplona. EFE/ J.P. Urdiroz
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Alvaro Nuñez ganadutegiko zezenak izan dira protagonista aurtengo sanferminetako laugarren entzierroan. Emozio handiko lasterketa bizia eta zirraragarria izan da, baina ez dute inor adarkatu.

Sanferminak Iruñea Jaiak Nafarroa Gizartea

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