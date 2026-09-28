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Retenciones en el corredor del Txorierri en Erandio por la avería de un vehículo
Una avería en un vehículo provoca retenciones y el corte de un carril en la BI-30, a la altura de Erandio, en sentido Erletxe.
Una avería en un vehículo en el kilómetro 13 de la BI-30, a la altura de Erandio, está provocando retenciones y el corte de un carril en sentido Erletxe, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El incidente se ha producido a primera hora de este lunes en el corredor del Txorierri El vehículo averiado se encuentra en la calzada y ha obligado a cortar uno de los carriles de circulación
La incidencia está provocando retenciones en dirección Erletxe, por lo que se recomienda circular con precaución por este tramo y atender a las indicaciones de los servicios de tráfico.
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