Retenciones en el corredor del Txorierri en Erandio por la avería de un vehículo

Una avería en un vehículo en el kilómetro 13 de la BI-30, a la altura de Erandio, está provocando retenciones y el corte de un carril en sentido Erletxe, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El incidente se ha producido a primera hora de este lunes en el corredor del Txorierri El vehículo averiado se encuentra en la calzada y ha obligado a cortar uno de los carriles de circulación

La incidencia está provocando retenciones en dirección Erletxe, por lo que se recomienda circular con precaución por este tramo y atender a las indicaciones de los servicios de tráfico.