La Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza ha advertido este martes sobre el incremento de casos de una estafa relacionada con reservas en establecimientos hoteleros. Los ciberdelincuentes han solicitado transferencias monetarias a través de WhatsApp a personas que, previamente, habían realizado una reserva real en establecimientos hoteleros. Entre abril y septiembre de 2026, se han registrado un total de 98 denuncias de este tipo de estafas.

En la mayoría de casos, las víctimas habían realizado reservas a través de una plataforma, aunque también constan varias realizadas en las páginas WEB de hoteles y agroturismos. La estafa comienza con la recepción de un mensaje, generalmente por WhatsApp, en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por el establecimiento hotelero donde la víctima tiene una reserva. En él señalan que es necesario confirmar la estancia antes de llegar e incluyen un enlace para hacerlo.

El mensaje de la estafa contiene, además, información específica sobre la reserva, como el nombre del hotel, del huésped, las fechas de entrada y salida y el identificador numérico de la reserva. Esta información es real y obtenida fraudulentamente a través de varias vías, como ataques a la plataforma de reservas o directamente a las webs de los hoteles y agroturismos. También comprando esa información publicada en portales donde se vende dicha información, denominados DLS (Data Leak Sites).

Al acceder al enlace, la víctima es redirigida a una página web que suplanta la identidad del establecimiento y donde se le solicita que introduzca datos personales, como el nombre, el DNI o datos bancarios. Después, le solicitan que realicen el pago total del servicio que han contratado. Según las denuncias interpuestas, el importe total estafado supera los 57 000 euros.

Recomendaciones para evitar ser víctima

La Ertzaintza ha publicado una serie de recomendaciones para aquellas personas que reciban un mensaje con estas características y hayas hecho antes una reserva:

No acceder al enlace ni responder al mensaje recibido.

Comprobar la reserva directamente con el alojamiento a través de su web o teléfono oficiales.

Utilizar, a ser posible, otro canal distinto para ponerse en contacto con el hotel, por ejemplo, un teléfono o un email, pero nunca el teléfono o email que se encuentra junto al mensaje de estafa o que se suministre por el estafador.

Fijarse siempre en el perfil internacional, si corresponde o no con el país de la reserva. Esto solo es un indicio para desconfiar.

No facilitar datos personales o bancarios.

Bloquear y reportar al remitente.

En caso de haber facilitado datos financieros, se recomienda contactar con la entidad financiera correspondiente. Así mismo, desde la Ertzaintza se insta a la ciudadanía a que, en caso de haber sido víctimas de esta modalidad de estafa, conserven todas las pruebas que puedan aportar y acudan a cualquier ertzain-etxea para interponer la correspondiente denuncia.