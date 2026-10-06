El juez que investiga el incendio del restaurante Burro Canaglia de Madrid en el que murieron dos mujeres vascas ha decidido procesar a seis personas por un delito de homicidio o lesiones imprudentes con resultado de muerte o lesiones graves.

El incidente en el que murieron tres personas ocurrió el 21 de abril de 2023. Las víctimas mortales fueron un camarero del local de 25 años y dos amigas de Bizkaia, de 41 y 43 años, que estaban cenando en el restaurante. El trabajador y una de las clientas murieron en el mismo lugar de los hechos, mientras que la otra mujer falleció en el hospital tres semanas después.

El auto recoge los hechos ocurridos aquella noche: cómo se inició el fuego, la “estampida de clientes” que provocó y las consecuencias que generó. El juez se apoya en un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid que señaló, como causas múltiples del accidente, la abundante decoración que cubría el local con vegetación seca y de plástico, y el procedimiento de algunos platos "con llama viva" que significaba un foco de ignición en lugares no habilitados para ello.

Este documento, también apunta a la falta de coordinación en la fase de proyecto del restaurante para integrar la decoración en los factores a tener en cuenta para la planificación de medios de extinción y emergencia, así como la falta de una vía de evacuación libre de material inflamable y un plan y simulacros de evacuación y emergencia, entre otros factores.

Sobre el grado de responsabilidad del despacho de arquitectos encargado de la reforma del local, el auto refleja que los implicados tienen versiones contradictorias acerca de si la decoración floral formaba parte o no del proyecto arquitectónico.

Por todo ello y tras la instrucción de la causa, el juez considera responsables de los hechos al administrador único de la empresa titular del restaurante, al gerente del mismo, a dos administradores de la sociedad franquiciadora y a dos arquitectos (un miembro del despacho encargado de la reforma del local y otra contratada por este).



Se les procesa a todos ellos por posibles delitos de homicidio o lesiones imprudentes con resultado de muerte o lesiones graves y por delitos contra los derechos de los trabajadores. La responsabilidad civil corresponde, además de a los procesados, a sus respectivas aseguradoras. El juez da de plazo diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que soliciten la apertura de juicio oral o el archivo y presenten su escrito de acusación.