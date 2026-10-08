Arranca una nueva temporada de "Vaya Semanita"

En estos tiempos tan convulsos existen certezas que nos transmiten calma y seguridad: saber que el sol sale cada mañana, por ejemplo. Y, si hay algo que reconforta, es saber que con la llegada del nuevo curso llega también "Vaya Semanita", puntual a su cita.

Un programa que sigue teniendo muy claro lo que mejor sabe hacer: reírse de lo que somos y de lo que nos pasa, con su particular humor satírico y esa forma tan suya de mirar la realidad. La actualidad, las costumbres, los tópicos, las situaciones del día a día... todo puede convertirse en un buen sketch. Porque después de tantos años, "Vaya Semanita" sigue encontrando humor en nuestra vida más cercana. Y vuelve con el elenco que es ya parte de la historia del programa: Maribel Salas, Diego Pérez, Miriam Cabeza, Andoni Agirregomezkorta, Borja Pérez, Javier Antón, Nerea Garmendia y Lorea Intxausti. Una nueva temporada con personajes conocidos, nuevas historias y muchas ganas de seguir haciendo reír. Además, seguirá apostando por las redes sociales y el consumo multiplataforma. Y es que, "Vaya Semanita" es mucho más que un programa de televisión. El clásico del humor de Euskal Telebista es todo un éxito también en redes sociales, con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram. De hecho, a lo largo de la temporada pasada, numerosos sketches superaron el millón de visualizaciones, con un éxito destacado: La cita en Osakidetza, que ya alcanza los 7,5 millones. Así, también esta temporada, contaremos con el Top Semanita: el ranking de los más vistos de la semana.

Con la llegada del otoño vuelve "Vaya Semanita", con más fuerza que nunca y de la mano de Bask Bunny. A partir del 8 de octubre, los jueves, a las 22:15 horas, en ETB2 y ETB ON.