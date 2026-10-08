"Vaya Semanita"ren denboraldi berria martxan da
Hain berezkoa duen umorearekin eta pertsonaia klasiko eta berriekin bueltan dugu Euskal Telebistako saioa. Ostegunetan, 22:15ean, ETB2n.
Garai nahasi hauetan, bada lasaitasuna eta segurtasuna transmititzen duten ziurtasunik: eguzkia goizero irteten dela jakitea, adibidez. Eta, bada zerbait benetan gu suspertzeko gaitasuna duena: ikasturte berria iristearekin batera "Vaya Semanita"ren denboraldi berria ere badatorrela jakitea.
Oso argi du zer dakien ondoen egiten: garenaz eta gertatzen zaigunaz barre egitea, bere umore satiriko bereziarekin eta errealitateari begiratzeko hain berezkoa duen modu horrekin. Gaurkotasuna, ohiturak, topikoak, eguneroko egoerak... dena bihur daiteke esketx. Izan ere, hainbeste urteren ondoren, "Vaya Semanita"k barrea eragiteko modua aurkitzen jarraitzen du gure bizitza hurbilenean. Programaren historiaren parte den taldearekin itzuliko da, beste behin: Maribel Salas, Diego Pérez, Miriam Cabeza, Andoni Agirregomezkorta, Borja Pérez, Javier Antón, Nerea Garmendia eta Lorea Intxausti. Denboraldi berria pertsonaia ezagunekin, istorio berriekin eta umorea egiten jarraitzeko gogo handiarekin. Gainera, sare sozialen eta plataforma anitzeko kontsumoaren aldeko apustua egiten jarraituko du. Izan ere, "Vaya Semanita" telebista saio bat baino askoz gehiago da. Gure umorearen klasikoak arrakasta handia izan du sare sozialetan ere, eta 300.000 jarraitzailetik gora batu ditu Instagramen. Joan den denboraldian, esketx askok milioi bat ikustaldi baino gehiago izan zituzten, eta arrakasta nabarmena izan zutenen artop Semanita izango dugu: asteko esketx ikusienen rankinga sare sozialetan.
Udazkenarekin batera, bueltan dugu "Vaya Semanita", inoiz baino indartsuago eta Bask Bunnyren eskutik. Urriaren 8tik aurrera, ostegunero, 22:15ean, ETB2n eta ETB ONen.