Festival Gure!: del aula al escenario

La ejecución de lo aprendido en clase es la mejor manera de aprender las cosas, y esta práctica es la que guía el festival Gure! de Erandio, organizado y gestionado por alumnos de Segundo Curso del ciclo de Producción de Audiovisuales y Espectáculos del Centro Integrado de Formación Profesional Tartanga. Este año celebrarán la cuarta edición durante los días 6 y 7 de febrero.

El viernes, el concierto principal (a partir de las 20:00 horas en la plaza del Ayuntamiento) correrá a cargo de Frantxu LSB, Moisés No Duerme, Belako y Xsakara, y estará precedido por una feria de mujeres artesanas, juegos de madera para niños y niñas, una exhibición de la escuela de baile, pasacalles y monólogos.

El sábado, por su parte, Jamaica, Rosa Sparks, Mioksis y Skabidean actuarán en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 20:00 horas, precedidos de pasacalles, un mercado popular, una actuación de danzas vascas y un bertso-pote.