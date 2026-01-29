6 y 7 de febrero
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Festival Gure!: del aula al escenario

La cuarta edición del festival, organizado y gestionado por el alumnado del ciclo de Producción de Audiovisuales y Espectáculos del Centro Integrado de Formación Profesional Tartanga de Erandio, se celebrará los días 6 y 7 de febrero en la localidad vizcaína.
Belako taldearen promozio argazkia

Belako actuará el viernes.

Euskaraz irakurri: Gure! jaialdia: ikasgelatik oholtzara
author image

EITB

Última actualización

La ejecución de lo aprendido en clase es la mejor manera de aprender las cosas, y esta práctica es la que guía el festival Gure! de Erandio, organizado y gestionado por alumnos de Segundo Curso del ciclo de Producción de Audiovisuales y Espectáculos del Centro Integrado de Formación Profesional Tartanga. Este año celebrarán la cuarta edición durante los días 6 y 7 de febrero.

El viernes, el concierto principal (a partir de las 20:00 horas en la plaza del Ayuntamiento) correrá a cargo de Frantxu LSB, Moisés No Duerme, Belako y Xsakara, y estará precedido por una feria de mujeres artesanas, juegos de madera para niños y niñas, una exhibición de la escuela de baile, pasacalles y monólogos.

El sábado, por su parte, Jamaica, Rosa Sparks, Mioksis y Skabidean actuarán en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 20:00 horas, precedidos de pasacalles, un mercado popular, una actuación de danzas vascas y un bertso-pote.

Según los organizadores, Gure! es "un proyecto cultural, educativo y comunitario", no un mero festival. 

Erandio Conciertos Cultura

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Último día de "Linguae Vasconum Primitiae", el primer libro impreso en euskera, en Euskal Herria

Bernart Etxepare escribió el primer libro impreso en euskera en 1545. "Linguae Vasconum Primitiae" fue impreso en Burdeos y la única copia de libro pertenece a la Biblioteca Nacional de Francia. La obra se ha expuesto en los últimos tres meses en el Museo Vasco de Baiona y aunque varias instituciones y cargos electos han pedido que permanezca allí, volverá a la biblioteca de París  para ser conservada a oscuras durante los próximos tres años.

Cargar más
Publicidad
X